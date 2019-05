Coupe du monde féminine 2019 : pourquoi les Bleues ne seront pas logées à Clairefontaine

Habituellement, c'est à Clairefontaine que l'équipe de France établit son camp de base. Créé en 1996, ce concept repose sur un lieu fixe où la sélection nationale prépare ses matches d'Euro ou de Coupe du monde quand ces compétitions se déroulent à domicile. Ainsi, en 1998 et en 2016, lorsque la France avait accueilli les phases finales de ces grands tournois, les joueurs étaient logés dans leur quartier général des Yvelines. À l'aune de la Coupe du monde 2019 en France, on s'attendait donc à ce que les Bleues bénéficient du même traitement et puissent jouir, elles aussi, de ce havre de paix au milieu d'un écrin de nature de 56 hectares entièrement dévolu au football. Mais, après des discussions et négociations entre l'organisateur, la Fifa, et le Comité d'organisation local (LOC), il en a été décidé autrement.





À l'inverse d'une Coupe du monde masculine, où les équipes nationales rayonnent depuis un camp de base et rejoignent le stade la veille du match, la Fifa a acté que les 24 sélections qualifiées pour le Mondial 2019 ne seraient pas fixées dans un lieu unique. Elles changeront de villes au gré de leurs rencontres et de leur progression dans la compétition. Pour les accueillir, 37 terrains d'entraînement, répartis sur tout le territoire, seront mis à la disposition des équipes et arbitres durant la compétition. C'est plus qu'au Canada, en 2015, où trois équipes se partageaient la même enceinte entre les matches. Pour respecter le principe d'équité, l'équipe de France ne pourra donc pas disposer des infrastructures de Clairefontaine.