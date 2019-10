Equipe de France : Deschamps rappelle Mandanda contre l'Islande et la Turquie, Mbappé de retour L'assurance de Steve Mandanda a rassuré toute l'équipe de France samedi soir face au Portugal (2-1). − THOMAS SAMSON / AFP

LISTE - Didier Deschamps a communiqué ce jeudi la liste des Bleus pour affronter l'Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre prochain. Le sélectionneur des Bleus a choisi de rappeler Steve Mandanda, qui brille avec l'OM. Moussa Sissoko remplace Paul Pogba, blessé et forfait.

Ce jeudi, au siège , le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour affronter l'Islande, le 11 octobre prochain à Keykjavik, et la Turquie, le 14 octobre prochain au Stade de France. Dans sa liste des 23 joueurs retenus, le patron des Bleus a notamment rappelé le portier de l'Olympique de Marseille Steve Mandanda, qui a retrouvé un excellent niveau avec le club phocéen. Le gardien de Lille Mike Maignan fait les frais de cette convocation. A noter le retour de Kylian Mbappé, de retour de blessure le week-end dernier avec le PSG. Forfait pour les deux matchs, Paul Pogba est remplacé par Moussa Sissoko, le milieu de terrain de Tottenham.

La liste pour Islande-France et France-Turquie : Gardiens : Hugo Lloris Alphonse Areola Steve Mandanda Défenseurs : Lucas Digne Léo Dubois Lucas Hernandez Presnel Kimpembe Clément Lenglet Benjamin Pavard Raphaël Varane Kurt Zouma Milieux de terrain : N'Golo Kanté Blaise Matuidi Tanguy Ndombele Moussa Sissoko Corentin Tolisso Attaquants : Wissam Ben Yedder Kingsley Coman Olivier Giroud Antoine Griezmann Jonathan Ikoné Thomas Lemar Kylian Mbappé

