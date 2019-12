Équipe de France : Deschamps prolonge son contrat à la tête des Bleus jusqu'en 2022

Comme il l'avait annoncé, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a attendu que la qualification pour l'Euro 2020 soit acquise pour se mettre autour de la table des négociations. "S'il se qualifie pour l'Euro, oui, il sera prolongé", assurait le patron de la FFF en avril dernier. "Quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité."

L'aventure en Bleu continue pour Didier Deschamps. En poste depuis juillet 2012, le technicien de 51 ans a prolongé son contrat jusqu'en décembre 2022 et la Coupe du monde au Qatar, organisé du 21 novembre au 18 décembre. Son bail courait jusqu'au terme de l'Euro, programmé du 12 juin au 12 juillet 2020. La nouvelle sera officialisée ce mardi 10 décembre lors d'une conférence de presse au siège de la FFF, selon une information du Parisien et du Figaro , confirmée à LCI.

En mars dernier, le champion du monde 98 avait évoqué son avenir en équipe de France . "Aujourd'hui j'ai une très bonne relation avec mon président (Noël Le Graët, ndlr). Contractuellement, je suis lié jusqu'au championnat d'Europe (en juin 2020), c'est la seule certitude aujourd'hui, c'est factuel. Après, que je puisse continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde (en 2022), évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me déplairait (sourire), mais bon, on verra bien. On se connaît suffisamment, on a suffisamment de respect et d'affinités ensemble", expliquait-il, au détour d'un entretien accordé à l'AFP.

Avec ce nouveau contrat, portant jusqu'en décembre 2022, et sauf catastrophe à l'Euro, Deschamps va devenir le sélectionneur à la plus longue longévité sur le banc tricolore, devant Michel Hidalgo, en poste de 1976 à 1984. Le 17 novembre dernier, face à l'Albanie (2-0), l'ancien entraîneur de l'AS Monaco et de l'OM avait dirigé son 100e match à la tête de l'équipe de France. Un record puisque Raymond Domenech, le deuxième sur la liste, culmine à "seulement" 79 rencontres entre 2004 et 2010.

À la tête des Bleus, "DD" est devenu champion du monde en Russie en 2018 et a accroché le titre de vice-champion d'Europe en 2016. Il possède, par ailleurs, le plus grand nombre de victoires : 65 en 100 matches pour 18 nuls et 17 défaites. Pour autant, Didier Deschamps, avec 65% de succès, n'est pas (encore) le sélectionneur tricolore qui possède le meilleur bilan. Cet honneur revient à Jacques Santini avec 22 succès, 4 nuls et 2 défaites en 28 rencontres, soit 78,57% victoires.