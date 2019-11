Équipe de France : Didier Deschamps rappelle Benjamin Mendy pour le sprint final des éliminatoires de l’Euro 2020

C’est l’information principale contenue dans la liste de 23 joueurs qu’il vient de rendre publique ce jeudi après-midi, en vue des deux derniers matchs des éliminatoires de l’Euro 2020, face à la Moldavie le 14 novembre au Stade de France, puis en Albanie le 17. Une liste sans surprise notable par ailleurs, donc. Forfait en octobre, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté sont de retour, contrairement à Hugo Lloris, Paul Pogba et Lucas Hernandez, qu’on ne devrait pas revoir avant 2020. Déjà absents le mois dernier et toujours pas retenus ce jeudi, Samuel Umtiti et Jonathan Ikoné peuvent, eux, s’inquiéter à plus long terme.