Équipe de France : Didier Deschamps se verrait bien rester à la tête des Bleus "jusqu'à la prochaine Coupe du monde" en 2022

"Aujourd'hui j'ai une très bonne relation avec mon président (Noël Le Graët, à la tête de la Fédération française de football, employeur du sélectionneur, ndlr). Contractuellement, je suis lié jusqu'au championnat d'Europe (en juin 2020), c'est la seule certitude aujourd'hui, c'est factuel. Après, que je puisse continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde (au Qatar en 2022), évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me déplairait (sourire), mais bon, on verra bien. On se connaît suffisamment, on a suffisamment de respect et d'affinités ensemble", lance-t-il en effet ce mardi, au détour d’un entretien accordé à l’AFP.