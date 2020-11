Du rififi chez les Bleues : Amandine Henry règle ses comptes avec Corinne Diacre

Il y a des voix qui portent plus que d'autres. En équipe de France, celle d'Amandine Henry en fait partie. Écartée du rassemblement d'octobre par Corinne Diacre, la capitaine des Bleues est sortie de sa réserve dimanche 15 novembre. "Je sais que je prends un risque, si je ne le fais pas moi, qui va le faire ?", a-t-elle assuré dans une interview au Canal Football Club. Quelques mois après le retrait volontaire de la gardienne Sarah Bouhaddi à cause d'un "climat très négatif" et les "tensions" évoquées par Amel Majri, la milieu de l'OL a dénoncé "le management" de la sélectionneuse, en poste depuis 2017.

Non sélectionnée pour les deux matchs de qualification à l'Euro 2022 en octobre, en vertu de "critères sportifs" selon Diacre qui voulait lui laisser "le temps de revenir à son meilleur niveau" après une blessure, Henry a livré une toute autre version. "L'appel a duré quatorze, quinze secondes. Je m'en rappellerai toute ma vie", a relaté à Canal+ celle qui porte le brassard depuis plus de trois ans. "Ce coup de fil-là, j'étais choquée. Elle me dit : 'Tu sais que la liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles'. Je reste sans voix, je suis choquée. Je lui dis 'ok, bon match, au revoir'. C'est tout", a expliqué la joueuse aux 92 sélections. "Cette discussion restera gravée dans mon cœur. Ça m'a fait mal, j'ai été vraiment touchée."