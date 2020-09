Eugénie Le Sommer devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues

Le record, on m'en parlait depuis le 60e but donc je suis contente !

Le record, on m'en parlait depuis le 60e but donc je suis contente ! - Eugénie Le Sommer

Elle disait ne pas se "prendre la tête" avec cet objectif, que les suiveurs lui rappelaient pourtant à chaque rassemblement, mais sa joie démonstrative, dans l'instant, a dit tout son plaisir. La n°9, brassard de capitaine au bras, a marqué sur un coup franc direct à la 14e minute, puis sur penalty quatre minutes plus tard, avant de se noyer dans les bras de ses partenaires, conscientes de partager avec elle un moment d'histoire. Conscientes, aussi, de la patience et de la résilience de la buteuse, après une saison entravée par les blessures, la pandémie de Covid-19, et une panne d'efficacité devant les cages adverses.

"J'ai eu plus d'émotion sur le deuxième but parce que forcément c'est celui du record battu, a-t-elle réagi après le coup de sifflet final. Je suis fière de ça, même si ce n'est pas une finalité pour moi. Je continue d'avancer. Le record, on m'en parlait depuis le 60e but donc je suis contente ! Le plus important reste la victoire, de se qualifier pour l'Euro." Sa célébration ? "C'est pour Marinette. Ça fait longtemps qu'on en discute toutes les deux, elle m'a dit qu'elle était fière que ce soit moi qui puisse battre ce record, je suis fière aussi. Ça a été une super joueuse, je sais ce que représente de battre ce record. Elle l'a fait en moins de matchs aussi. Je lui fais un petit coucou." L'histoire continue.