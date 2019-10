Équipe de France : Mbappé forfait pour l'Islande et la Turquie, Pléa le remplace

BLESSURE - Kylian Mbappé ne participera pas aux deux prochaines rencontres qualificatives pour l'Euro 2020 de l'équipe de France en Islande, à Reykjavik, le vendredi 11 octobre, et contre la Turquie, le lundi 14, au Stade de France. L'attaquant du PSG, arrivé blessé en sélection, va être remis à disposition de son club pour se soigner.

Le PSG avait demandé, avec les formes, à ce que Kylian Mbappé soit dispensé du voyage à Reykjavik pour lui permettre de se reposer. Après s'être entretenu avec son staff médical et le joueur, qui suivait un protocole de reprise depuis lundi, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de risques malgré une IRM rassurante. Il a ainsi décidé de remettre le natif de Bondy à la disposition de son club. L'ancien Monégasque quittera Clairefontaine mercredi matin. Pléa, lui, est attendu dans la journée.

Il était arrivé blessé à Clairefontaine. Kylian Mbappé va déjà quitter le rassemblement des Bleus. L'attaquant du PSG, toujours gêné par ses douleurs à la cuisse, a déclaré forfait pour les deux matches décisifs qualificatifs pour l'Euro 2020 face à l'Islande le 11 et la Turquie le 14 octobre. Il est remplacé par Alassane Pléa, en grande forme (4 buts) avec M'Gladbach, leader de Bundesliga. À 26 ans, l'ancien Niçois va connaître sa deuxième sélection chez les A après une cape en novembre 2018 face à l'Uruguay (1-0).

C'est le troisième forfait auquel doit faire face à l'équipe de France en quelques jours, après les défections du Mancunien Paul Pogba, du gardien Hugo Lloris, blessé au coude avec Tottenham le week-end dernier et suppléé dans la liste par le Lillois Mike Maignan, et du latéral droit de Lyon Léo Dubois, victime d'une lésion musculaire de la cuisse gauche et remplacé par le champion du monde d'Everton Djibril Sidibé.