Équipe de France : la sélectionneuse Corinne Diacre attaquée sur tous les fronts

Il avait ensuite fallu, au moment d’aborder les éliminatoires de l’Euro 2021 à la rentrée, déminer le terrain, Corinne Diacre étant allée, chose rare, jusqu’à faire amende honorable début septembre. "Je continue à apprendre les codes et les règles de la communication. Personne n'est infaillible, on peut tous faire des erreurs", avait-elle concédé. "Qui ne commet pas d'erreur dans la communication, même au niveau de nos dirigeants ?" Sauf que la communication n’était vraisemblablement que la partie émergée de l’iceberg, comme en témoignent les nouvelles critiques récemment émises à son encontre.

En effet, l’Américaine, comme à peu près tout le monde dans le milieu du football, n’ignore pas que la défenseuse centrale française et la sélectionneuse ne s’apprécient guère. Le conflit larvé avait d’ailleurs ressurgi durant le dernier Mondial et les deux femmes semblaient avoir enterré la hache de guerre.

"Avec Wendie, on échange beaucoup. On n’a pas toujours été d’accord sur tout, ça fait partie de la vie d’un groupe", avait alors expliqué Corinne Diacre. "Wendie est complètement concentrée sur le jeu, le groupe. C’est quelqu’un de très compétiteur, elle le montre sur le terrain avec des capacités athlétiques qui nous servent beaucoup. Elle commande la défense avec son expérience." Wendie Renard, moins prolixe et plus froide, s'était, elle, contentée d'un : "On discute s'il faut discuter sur le terrain, et en dehors chaque personne fait sa vie."