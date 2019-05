Equipe de France féminine de Football : Corinne Diacre démine la polémique au sujet de Clairefontaine

Pour Corinne Diacre, "il n'y a aucun problème" car son équipe "n'a pas dû déménager", a insisté la patronne des Bleues. "Avec Didier (Deschamps) on a échangé, le château est d'abord prioritaire pour les Bleus, ça a toujours été comme ça. Et ça l'est encore plus depuis juillet dernier" et le sacre de la France au Mondial en Russie.





"Il n'y a aucun sujet, très sincèrement. Au contraire, Clairefontaine a mis tout en œuvre pour nous trouver un point de chute. Et surtout, ce qui était très important pour nous, c'était de continuer à s'entraîner sur des terrains de qualité (...) et de s'entraîner à la maison comme d'habitude", a ajouté Corinne Diacre.





"On est très bien loties, on est ravies", a renchéri Marion Torrent, la milieu de terrain de l'équipe de France, en conférence de presse. "Tant qu'on a des bons terrains, y'a pas de souci". Eve Périsset, assure quant à elle, ne pas en prendre ombrage : "Le plus important pour nous c'est de bien travailler, les conditions sont exceptionnelles ici. Nous on a les terrains, c'est très bien", a dit la défenseure du Paris SG.