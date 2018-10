Equipe de France : Le Graët veut recevoir Rabiot en fin d'année "pour voir son état d'esprit"

En l'absence de Corentin Tolisso, éloigné des terrains à cause d'une rupture du ligament croisé du genou droit, le sélectionneur a préféré se priver du numéro 25 parisien et convoquer pour la première fois le Lyonnais Tanguy Ndombele, auteur d'un début de saison canon avec les Gones. Lors de sa conférence de presse, Deschamps avait brièvement communiqué au sujet de Rabiot : "C'est encore beaucoup trop tôt pour rappeler Adrien. (...) Dans ma vision de ce que représente l'équipe de France et le maillot bleu blanc rouge, ça n'a pas de sens de le rappeler, sans pour autant prendre une position radicale."