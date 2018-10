"Je vous demande de m'oublier" : la cinglante réponse de Karim Benzema à Noël Le Graët

Une sortie médiatique qui n'a pas échappé au principal intéressé, qui a répondu sur Twitter en début de soirée. "Monsieur Le Graët, je vous demande de m'oublier et de me laisser tranquille svp" a écrit Benzema avant d'ajouter : "La France est championne du monde et là est l'essentiel, le reste n'est que futilité. Merci." Un message accompagné des hashtags #LeGraet, #CaSuffit et #GiveMeABreak (traduisez : Laissez-moi tranquille).