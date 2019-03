Équipe de France : les enseignements à tirer de la première liste de Didier Deschamps en 2019

Adil Rami avait annoncé sa retraite internationale dès le 15 juillet au soir, mais le sélectionneur n’a rien voulu entendre et a continué de le convoquer. Mais c’était avant qu’une succession de blessures et son "burn out" (le mot est de lui) ne viennent empoisonner sa saison. En conséquence de quoi le défenseur marseillais de 33 ans, qui n’a pas joué une minute en 2019, ne reverra sans doute plus les Bleus. Comme fin 2018, Kurt Zouma fait le nombre à sa place dans la liste, ce qui devrait durer.