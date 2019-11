"Laissez-moi jouer pour un autre pays et nous verrons" : le drôle de défi lancé par Benzema à Le Graët

Hasard ou coïncidence : la déclaration a été lâchée pile au moment où Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l’équipe de France masculine, avait toutes les peines du monde à justifier les convocations d’un Olivier Giroud ne jouant presque plus du tout avec son club de Chelsea, certains y voyant une forme de manœuvre, le désir du coach du Real Madrid de s’asseoir sur le banc des Bleus en lieu et place de son ex-capitaine étant de notoriété publique.

On appelle familièrement cela remettre une pièce dans le jukebox. Cette fois, c’est Zinedine Zidane qui l’a fait, le 8 novembre en conférence de presse, avec un air de ne pas y toucher : "Si vous me posez la question à moi, Zinedine Zidane, footballistiquement, Karim Benzema, c'est simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa place en équipe de France."

"Je n'ai pas de souci avec ça, Zinedine Zidane est entraîneur du Real Madrid, il est totalement dans son rôle en parlant comme ça", a simplement répliqué Didier Deschamps lundi dernier, le sourire au coin des lèvres. Avant que son patron, Noël Le Graët, ne remette le couvert ce samedi sur RMC, en y allant beaucoup plus franchement : "Karim Benzema, c'est un très bon joueur, je n'ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu'il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure (en équipe de) France est terminée."

Les suiveurs attentifs auront constaté que le président de la Fédération française de football (FFF) n’a, en l’occurrence, fait que répéter ce qu’il avait déjà dit, affirmant ainsi en octobre 2018 au sujet de l’attaquant du Real : "Les Bleus, c’est terminé pour lui." L’intéressé lui avait alors répondu en ces termes : "Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille s'il vous plaît. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci."