Equipe de France : le Lillois Jonathan Ikoné victime d'un accident de voiture

Buteur au match aller au stade Pierre-Mauroy (1-1), l'international français Jonathan Ikoné a déclaré forfait ce mardi soir pour la rencontre de Ligue des champions opposant Lille au FC Valence, à Mestalla. La raison ? Un accident de voiture, heureusement sans gravité. C'est son entraîneur, Christophe Galtier, qui l'a annoncé au micro de RMC Sport : "Avant l'entraînement il a été victime d'un petit accident de la circulation, qui a engendré le fait qu'il n'a pas pu s'entraîner."

"Rien de grave, il n'y a rien au niveau de sa santé, simplement il n'est pas dans un état pour être performant (...). J'ai pris la décision de ne pas l'aligner en concertation avec mon staff médical et lui-même. (...) Ce (mardi) matin, malgré tous les soins qui lui ont été faits, il ressent(ait) encore des contractures au niveau du dos, des muscles et je ne pouvais pas me permettre de prendre des risques pour sa santé."