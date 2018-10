Equipe de France : Mamadou Sakho, le retour du "héros"

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste des 23 pour les matchs de l’équipe de France face à l’Islande, le 11 octobre prochain à Guingamp, et l’Allemagne, le 16 octobre au Stade de France. Parmi les surprises, le défenseur central Mamadou Sakho fait son grand retour dans le groupe France en compagnie de Kurt Zouma, avec la charge de suppléer Samuel Umtiti et Adil Rami, tous deux blessés et forfaits pour ce rassemblement. Le "titi" parisien réintègre la sélection nationale deux ans et sept mois après sa dernière apparition en Bleu, en mars 2016.