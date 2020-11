Equipe de France : Marcus Thuram, de "fils de" à nouveau Bleu Ina Fassbender / AFP

PORTRAIT - Il fait partie des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les rencontres de l'équipe de France face à la Finlande en match amical ce mercredi, puis contre le Portugal et la Suède en Ligue des nations. A 23 ans, Marcus Thuram, l'attaquant de Mönchengladbach et fils de Lilian Thuram, va faire ses débuts chez les Bleus.

C’est un héritage souvent difficile à porter. Marcus Thuram, fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram, qui est aussi l’international français le plus capé de l’histoire (142 sélections), a été convoqué en équipe de France pour les matchs face à la Finlande ce mercredi, puis contre le Portugal et la Suède les 14 et 17 novembre, marchant ainsi dans les traces de son illustre père. A 23 ans, l’attaquant de Mönchengladbach fait pour la première fois son apparition dans le groupe France, après plusieurs saisons durant lesquelles il a enchaîné les belles performances. Né à Parme où son père a brillé de 1996 à 2001 aux côtés de Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Juan Sebastian Veron ou encore Hernan Crespo, le jeune Marcus a d’abord fait ses classes à l’Olympique de Neuilly et à l’AC Boulogne-Billancourt, avant de rejoindre le FC Sochaux en 2012. D’abord chez les jeunes, il va rapidement frapper à la porte des pros et faire ses débuts le 20 mars 2015 en Ligue 2 contre Châteauroux, à seulement 17 ans.

A Guingamp, l'éclosion

Après plus de deux saisons dans l’antichambre de l’élite, dans laquelle il aura disputé 37 matchs pour un but, Marcus Thuram rejoint l’En Avant Guingamp en juillet 2017, contre un montant de 600.000 euros. C’est en Bretagne que le talent du buteur va éclater au grand jour. Plus souvent positionné sur l’aile gauche que dans l’axe, le puissant attaquant va inscrire 3 buts en 32 matchs de Ligue 1 lors de sa première saison, avant de cumuler 9 réalisations en autant de rencontres en 2018-2019. Si le jeune homme n’impressionne pas par ses statistiques, il le fait par son style de jeu. Rapide, puissant, très bon dribbleur et doté d’une vision du jeu et d’une qualité de frappe au-dessus de la moyenne, Marcus Thuram éveille très vite l’intérêt de plus grosses écuries telles que l’Olympique Lyonnais mais surtout l’Olympique de Marseille. Un club dont son père l’a éloigné au profit du Borussia Mönchengladbach, rejoint à l’été 2019 contre une somme de neuf millions d’euros.

La Ligue des champions, son nouveau terrain de jeu

De l’autre côté du Rhin, Marcus Thuram va prendre une nouvelle dimension, formant un duo redoutable avec un autre international français, Alassane Pléa. Pour son premier exercice en Bundesliga, Marcus Thuram va participer à 31 rencontres, pour 10 buts et 8 passes décisives, contribuant à la qualification de Mönchengladbach en Ligue des champions avec une belle quatrième place. Cette saison, l’ancien Guingampais a démarré sur les mêmes standards, avec un but et trois passes décisives en Bundesliga. Mieux, il s’est montré décisif dans chaque rencontre disputée en Ligue des champions, avec une passe décisive délivrée contre l’Inter Milan (2-2) et le Shakhtar Donetsk (6-0). Cerise sur le gâteau, le 27 octobre dernier, l’attaquant français inscrit un doublé face au Real Madrid, permettant à sa formation de décrocher un match nul face à l’ogre madrilène (2-2).

Il est passé au niveau supérieur avec son club. - Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France.

Pour Jocelyn Gourvennec, qui l’a entraîné à Guingamp de novembre 2018 à mai 2019, l’arrivée de Marcus Thuram est tout sauf un hasard. "Je ne suis pas surpris par cette convocation. Quand vous êtes un joueur offensif et que vous performez en Ligue des champions, c’est la suite logique. Il a fait le bon choix en allant à Mönchengladbach. Là-bas, à la différence des quelques très grands clubs européens, il a eu le temps de s’adapter et de s’imposer", a déclaré l’ancien coach de Bordeaux au Télégramme. En conférence de presse jeudi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est exprimé sur cette arrivée surprise : "Je pense que ça doit faire énormément plaisir à son papa Lilian, 'Tutu’, mais ça passe au deuxième ou troisième plan. Le mérite, c'est Marcus qui l'a. Il est passé au niveau supérieur avec son club. Il a la capacité de créer des différences, avec beaucoup de puissance, de percussion. Il marque, il fait marquer, a cette capacité sur les gros matches à être souvent présent et bon."

Un footballeur engagé

Exemplaire sur le terrain, Marcus Thuram l’est aussi en dehors. A l’instar de son père – son prénom venant de Marcus Garvey, un militant jamaïcain inspirateur du Panafricansime –, Marcus Thuram est un jeune homme engagé, défendant la cause Black Lives Matter. Le 31 mai dernier, sa célébration d’un but, genou posé à terre en hommage à George Floyd, un Afro-américain de 46 ans tué par la police à Minneapolis lors d’une interpellation, avait fait le tour du monde. Dans un entretien à l’AFP accordé en décembre 2019, Marcus Thuram revenait sur le combat de son père Lilian pour la Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme, mais aussi son éducation : "Il faut se battre et je suis très fier de ce que mon père fait pour faire évoluer les choses. Il m'a transmis ce qu'un père, enfin un bon père, essaye de transmettre à ses enfants : le respect des autres, l'écoute, le travail, et le fait de vivre sa vie de manière joyeuse et de ne pas se lamenter sur son sort."

Les Bleus, un rêve depuis toujours

Concernant l’équipe de France, qu’il a côtoyée depuis l’enfance grâce son père, elle a toujours été un rêve pour le puissant buteur : "Ce qui me fait rêver, c'est de jouer avec l'équipe de France. Après, contre n'importe quelle équipe ça me fait rêver : Allemagne, Andorre, Chypre...". Cela pourrait être le cas dès ce mercredi, en match amical face à la Finlande.

Allan DELAMOTTE Twitter