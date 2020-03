Équipe de France : il avait remporté l'Euro 84 avec les Bleus, Michel Hidalgo est mort

Après neuf ans et 75 matches (41 victoires, 16 nuls et 18 défaites) sur le banc des Bleus, Hidalgo raccroche son habit de sélectionneur. Directeur technique national (DTN) jusqu'en 1986, fonction qu'il cumulait, il refuse le poste de ministre des Sports de Laurent Fabius. Il rejoint finalement Bernard Tapie à l'OM, dont il devient le manager jusqu'en 1991. Il sera condamné en appel à de la prison avec sursis et une lourde amende dans l'affaire des comptes de l'OM, concernant des malversations survenues au sein du club olympien pour une quinzaine de transferts suspects entre 1997 et 1999.

Il a par la suite coupé tout contact direct avec le football. Le 12 février dernier, à l'initiative du Club des Internationaux de Football, de nombreux joueurs des promotions 78, 82 et 84 de l'équipe de France s'étaient retrouvés le temps d'une journée autour de l'ancien joueur du Havre et de l'AS Monaco. La dernière apparition publique de celui qui n'avait que le plaisir comme fil conducteur.