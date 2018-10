Equipe de France : Nabil Fekir "sera forfait, c’est sûr", annonce Bruno Genesio, qui pour le remplacer ?

Si l’on suit la logique qui a conduit Didier Deschamps à faire appel à Mamadou Sakho, Kurt Zouma et Lucas Digne pour suppléer Samuel Umtiti, Adil Rami et Benjamin Mendy dans sa dernière liste, l’heureux élu se trouverait encore parmi les suppléants désignés juste avant le Mondial 2018. Auquel cas, Anthony Martial et Alexandre Lacazette, tous deux buteurs en Angleterre ce week-end, seraient les deux favoris.