Équipe de France : plus de modèles féminins pour le maillot des Bleus

Alors que l'équipe de France n'a encore joué que deux matchs dans ce Mondial, le maillot des Bleus est en rupture de stocks, surtout pour les modèles féminins. Les ventes ont même dépassé celles de l'Euro 2016 en France. Pour les plus chanceux qui ont réussi à trouver un maillot, y faire inscrire le nom de leur joueur est un autre défi à relever. Mbappé, Pogba et Griezmann sont notamment les joueurs les plus demandés. Pour ce qui est des accessoires, il faut faire vite, car la "folie bleu-blanc-rouge" a encore frappé.



