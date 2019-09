Equipe de France : Pogba forfait pour l'Albanie et Andorre, Guendouzi appelé pour la première fois

"Touché à une cheville, Paul Pogba ne pourra pas participer aux deux prochaines rencontres qualificatives pour l’Euro 2020 contre l’Albanie et Andorre, les samedi 7 et mardi 10 septembre au Stade de France (20h45). Après un échange d’informations entre Franck Le Gall, le médecin de l’Équipe de France, et son homologue de Manchester United, Didier Deschamps a acté le forfait de Paul Pogba. Paul Pogba sera remplacé par Mattéo Guendouzi, qui faisait partie de la sélection Espoirs de Sylvain Ripoll", indique le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération française de football (FFF).