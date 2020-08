Equipe de France : positif au Covid-19, Houssem Aouar remplacé par Nabil Fekir

Un Gone remplacé par un ancien Gone. Ce vendredi, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar, brillant en Ligue des champions avec le club rhodanien, a du déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, son premier, au cours duquel il pouvait prendre part aux rencontres face à la Suède et à la Croatie en Ligue des nations les 5 et 8 septembre prochains. Testé positif au Covid-19, il a du déclarer forfait, après avoir manqué la rencontre de l'OL face à Dijon ce vendredi.

Pour le remplacer, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a décidé de faire appel à Nabil Fekir, ancien Lyonnais aujourd'hui au Betis Seville, a annoncé ce vendredi soir la Fédération française de football (FFF). "Testé positif au Covid-19, Houssem Aouar a été placé en quatorzaine par son club, l'Olympique Lyonnais ce vendredi. Il ne pourra donc pas répondre à la convocation de Didier Deschamps pour le rassemblement qui débute lundi. (...) Le sélectionneur national a donc décidé de convoquer Nabil Fekir à la place de Houssem Aouar, à qui nous souhaitons un retour rapide sur les terrains" peut-on lire dans le communiqué de la fédération.