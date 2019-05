Équipe de France : pourquoi Didier Deschamps a choisi de ne pas convoquer Steve Mandanda (alors qu’il a sélectionné 4 gardiens)

Éblouissant lors de sa première sélection, le 6 septembre en Allemagne (0-0 en Ligue des nations), Alphonse Areola se voit donc offrir une nouvelle chance de briller dans les cages des Bleus. Et si c’est le cas, le Parisien aura ainsi une corde de plus à son arc pour bouleverser la hiérarchie, et passer du statut de n°3 à celui de n°2. Il serait, du moins, beaucoup plus difficile pour Steve Mandanda de revenir après coup. Surtout, le sélectionneur pourrait être tenté d’installer un portier plus jeune encore en 3e larron, histoire d’anticiper l’après-Euro 2020. Après tout, Hugo Lloris lui-même, qui aura 33 ans en 2019, n’est pas beaucoup plus jeune. Et Didier Deschamps a pris l’habitude, depuis sa prise de fonctions en 2012, de rajeunir considérablement son groupe entre deux grandes compétitions internationales. Lesquelles, rappelons-le, ont lieu tous les deux ans.