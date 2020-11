Corinne Diacre après les critiques d'Amandine Henry : "Les problèmes, nous les réglerons les yeux dans les yeux"

"Les problèmes, nous les réglerons les yeux dans les yeux". Quatre jours après la sortie tranchante d'Amandine Henry dans un entretien au Canal Football Club, lors duquel elle avait dénoncé le "management" de Corinne Diacre, sa réaction était attendue. La sélectionneuse, ciblée ouvertement par l'habituelle capitaine des Bleues qu'elle avait écartée du rassemblement d'octobre, ne s'est pas défilée ce jeudi 19 novembre au moment de communiquer la liste des joueuses retenues pour les matchs de qualification à l'Euro 2022 contre l'Autriche (27 novembre) et le Kazakhstan (1er décembre).

Dans un préambule de trois minutes, Diacre a rappelé son "engagement total" envers l'équipe de France. "Je veux rassurer tout le monde, je n'ai jamais été aussi motivée dans le cadre de ma fonction et ma responsabilité. Un seul objectif occupe mon esprit, à savoir qualifier l'équipe pour l'Euro, comme l'ont fait Didier Deschamps (avec les Bleus) et Sylvain Ripoll (avec les Espoirs). Le football français a besoin plus que jamais de ce réconfort, les supporters n'attendent que cela. Nous avons besoin durant ce rassemblement capital d'une bonne attitude générale, de sérénité et d'ambition", a-t-elle assuré.