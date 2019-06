Équipe de France : après la Turquie et Andorre, les Bleus qui ont gagné... et ceux qui ont perdu

On pensait que Clément Lenglet, titulaire en lieu et place de Samuel Umtiti au FC Barcelone, serait celui qui bousculerait la hiérarchie durant ce rassemblement. On s’est trompé. Parce que Raphaël Varane s’est blessé juste avant le match en Andorre, et que Kurt Zouma en a bien plus profité pour se montrer que son partenaire en charnière mardi. Non seulement le défenseur central, qui revit ces derniers mois à Everton, a marqué, manquant même d’un souffle de signer un doublé pour sa première titularisation, mais il a régné en maître absolu sur l'arrière-garde tricolore, faisant parler sa puissance physique dans les duels et sa finesse technique dans les relances. Sauf blessure, il ne devrait plus quitter le groupe.