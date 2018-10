Qui est Tanguy Ndombele, le nouveau milieu convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps ?

"C’était un gamin gentil et rigolard, mais qui ne foutait pas grand-chose à l’école. En aucun cas on a remis en cause son potentiel. Il avait une bonne mentalité, respectueuse, mais il lui manquait la prise de conscience pour atteindre le haut niveau. Il avait du mal à se lever le matin, il était en surpoids, pas toujours sérieux en dehors. On a été gentils avec lui, on a été durs, on a été au bout, mais à un moment", justifiait le directeur du centre breton Lionel Rouxel dans L’Équipe en septembre 2017.





Nous sommes alors en 2014 et Tanguy Ndombele profite de la perte du statut professionnel de l’Amiens SC pour rejoindre l’équipe réserve du club. Là, il joue, et plutôt très bien, mais... "Mais comme il y avait des pros qui descendaient en CFA 2 et que lui était avec les moins de 19 ans, ils ne le prenaient pas. Ils privilégiaient les pros. Il en a eu marre de cette injustice. C'était le meilleur gamin du centre pourtant ! Amiens, ils ont failli le perdre", rembobine dans France Football Nordine Baaroun, son ancien éducateur à Linas-Montlhéry, qui ne l’a jamais lâché depuis.