Equipe de France : Aouar convoqué, Camavinga confirmé, Pogba rappelé par Didier Deschamps

Le retour du métronome. Privé de sélection lors du dernier rassemblement à cause du coronavirus, Paul Pogba fait bien parti des 24 joueurs appelés par Didier Deschamps ce jeudi. Le milieu de terrain de Manchester United, buteur sur coup franc mercredi, devrait apporter aux Bleus son leadership et sa touche créative. "Il sait la place qu'il a dans ce groupe" a salué le sélectionneur français.

Pour affronter l'Ukraine en amical, le 7 octobre, puis pour négocier les deux prochains rendez-vous des Bleus en Ligue des Nations contre le Portugal, le dimanche 11 octobre à Saint-Denis, et en Croatie, le mercredi 14 octobr, peu de changements sont à constater par rapport à la liste précédente. Le capitaine Hugo Lloris est bien là, encadrée de ses doublures Mandanda et Maignan. Dayot Upamecano, en difficulté mais buteur contre la Croatie, a de nouveau été préféré à Samuel Umtiti. "Dayot n'a pas été au mieux de ce qu'il est capable de faire, c'est un joueur qui dégage une aisance technique [...]. J'accorde plus de tolérance à un jeune. Je ne vais pas le lâcher parce que je suis convaincu de son potentiel", s'est justifié "DD". Devant, c'est du grand classique : Griezmann animera l'attaque tricolore et sera entouré des flèches Martial et Mbappe. Olivier Giroud tentera lui de marquer encore davantage de marquer l'histoire de l'équipe de France.