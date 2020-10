Désormais positif au Covid-19, Cristiano Ronaldo peut-il avoir contaminé les Bleus ?

C’est une nouvelle qui a fait grand bruit sur la planète football. Mardi, la fédération portugaise de football a annoncé dans un communiqué que sa superstar Cristiano Ronaldo avait été testée positif au Covid-19. Asymptomatique, "CR7" a quitté le rassemblement de la Seleçao et a été placé à l’isolement. Quelques jours plus tôt, deux de ses compatriotes, José Fonte, défenseur du LOSC, et Anthony Lopes, gardien de l’OL, avaient été testés positifs et avaient dû quitter le rassemblement. Seulement, ces deux joueurs n’ont pas participé à la rencontre face à l’équipe de France, dimanche dernier (0-0), contrairement à Cristiano Ronaldo.

Alors, les Bleus de Didier Deschamps ont-ils pu être contaminés par l’attaquant de la Juventus ? Tous les joueurs ayant foulé la pelouse du stade de France ont été potentiellement en contact avec Ronaldo, en particulier Kylian Mbappé, testé positif en septembre et qui a beaucoup échangé à la mi-temps avec le Portugais. Reste à savoir si le natif de Bondy est immunisé contre le virus. Les défenseurs Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, qui ont muselé la star dans la zone de vérité, sont également susceptibles d'avoir contracté le virus.