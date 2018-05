Éric Cantona demande à Emmanuel Macron de laisser les Marseillais défiler sur les Champs-Elysées s’ils gagnent la Ligue Europa !

Quand on voit le grabuge que cause le simple fait que l’OM dispute cette finale à Lyon, ou quand on se souvient des heurts dans les rues de la capitale en 2013, au moment où le PSG avait présenté son trophée de champion de France au Trocadéro, il va en effet sans dire qu’une telle manifestation ne serait pas sans risques pour l’ordre public, d’autant que les Marseillais eux-mêmes n’apprécieraient pas forcément la chose. Alors on imagine que, de toute façon, le chef de l’État, supporter de l’OM, laissera sagement cette demande sans suite.