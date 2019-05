Espagne : plusieurs footballeurs, dont un ancien du Real Madrid, arrêtés dans une affaire de matches truqués

Toujours selon le journal espagnol, pas moins de onze personnes seraient concernées par le coup de filet de la police espagnole. L'enquête les soupçonne d'avoir truqué au moins trois rencontres de première, deuxième et troisième division, dans le but d'en tirer profit via des paris. Elle les soupçonne donc d'appartenance à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent.