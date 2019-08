États-Unis : Carli Lloyd, la championne du monde que la NFL s'arrache

Malgré ce contretemps, à 37 ans, la légende du "soccer" n'écarte pas de relever le défi dans un futur proche. "Connaissant Carli, je ne pense pas qu'elle voudrait juste le faire", a ajouté Galanis. "Elle aurait besoin de quelques semaines d'entraînement pour être à l'aise et s'acclimater. Mais les choses se sont intensifiées et c'est devenu réel. (...) Nous y pensons vraiment." Ce que Lloyd confirme. "J'ai effectivement eu des demandes, j'ai discuté avec des personnes", a confié l'Américaine à Sport Illustrated. "Je pense que nous sommes un peu à la croisée des chemins en ce qui concerne l'égalité et l'émancipation des femmes. Tout est possible, mais pour le moment, je suis strictement footballeuse et nous verrons ce que l'avenir nous réserve."





Légalement, rien ne s'oppose à ce qu'une femme joue en NFL. En 2013, Lauren Silberman avait eu droit à un essai infructueux lors d'un tournoi régional de la Ligue nord-américaine. Elle est la seule femme à s'y être essayée à ce jour.