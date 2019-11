Étienne Didot se confie sur sa drôle de reconversion : "J’aimerais améliorer l’image des agents de joueurs"

Du haut de cette chevelure blonde couvrant un crâne désormais quelque peu dégarni, 515 matchs chez les professionnels, pour dix-huit saisons de Ligue 1, vous contemplent. Et c’est peu dire que les projets fourmillent dans cette tête bien faite depuis qu’elle a choisi de laisser les pieds au repos au mois de mai dernier, tandis que son dernier club, l’En Avant Guingamp, descendait en Ligue 2 et confiait, dans un ultime clin d’œil du destin, son banc au petit frère Sylvain, intronisé entraîneur de l’équipe première du club breton. De son côté, Étienne Didot a entamé un cursus plus étonnant, pour devenir agent de joueurs, au sein de l’EAJF (École des agents de joueurs de football). Il en parle à LCI.

Quand les footballeurs professionnels raccrochent les crampons, c’est souvent pour devenir entraîneur, dirigeant ou consultant... Qu’est-ce qui motive donc un ancien joueur à devenir agent ?

En ce qui me concerne, c’est lié à des choix familiaux. Comme on part bientôt s’installer en famille au Chili (son épouse, Maria Paz, est de nationalité chilienne, ndlr) et que ça fait une douzaine d’années que je parcours le continent sud-américain, à force de rencontrer du monde et de discuter avec des gens du milieu du football là-bas, je me suis rendu compte qu’il y avait des choses à faire, qu’on pouvait dresser un pont entre ce continent-là et la France. En étant relativement connaisseur du championnat de France, je me suis dit que mon travail pourrait intéresser pas mal de monde. L’idée est venue comme ça.

Sans ce prochain départ en Amérique du Sud, vous n’y auriez donc même pas pensé ?

Si ! Parce que j’ai quand même toujours aimé ça, les relations avec les clubs, les discussions... En fait, je ne me voyais pas enchaîner en retournant directement sur le terrain dès la fin de ma carrière, via le staff technique d’un club. Je tiens beaucoup à ma liberté. Mais je ne voulais pas non plus quitter le football. Et je sais que les agents, les intermédiaires, dans ce milieu, n’ont pas une très bonne image. Je trouve que c’est dommageable, parce qu’il y a aussi des gens qui font de très bonnes choses pour les clubs et pour les joueurs. Ce serait donc sympa que des anciens joueurs arrivent à redorer un peu cette facette-là de l’activité.

Pourquoi cette profession n’attire-t-elle pas plus d’anciens joueurs selon vous ?

Parce que déjà, elle est très compliquée. Là, je suis en train de réviser, vu que c’est ma dernière semaine avant l’examen (l’entretien a été réalisé mercredi dernier, l’examen a lieu ce lundi, ndlr) et je peux vous dire que je galère (rires). Peut-être aussi qu’il y a eu des abus, du laisser-aller, que des gens ont obtenu cette licence alors qu’ils n’auraient pas dû l’obtenir, ce qui a pu dégoûter certains joueurs... Et puis , il y a tellement de gens qui veulent devenir agents aujourd'hui, que le pourcentage de réussite est très faible.

Vous parliez de la réputation sulfureuse de cette profession, souvent assimilée aux dérives pouvant exister dans le football, y a-t-il justement dans votre démarche une volonté de montrer le contraire, qu’il est possible d’agir avec éthique dans un tel milieu ?

Oui. Parce que je trouve qu’en France, les agents ont une très mauvaise image. Après, c’est peut-être un problème plus large. J’ai l’impression que dans notre pays, dès qu’il est question d’argent, soit on est voyou, soit c’est malsain... Sans doute les clubs devraient-ils faire un effort là-dessus, parce que souvent les agents font des super coups pour eux, mais on n’en parle pas. On ne parle d’eux que s’il y a un souci. À l’étranger, c’est différent. Ils sont vus comme des collègues, des aides réelles. Donc si j’ai la chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là, j’aimerais participer à améliorer un peu cette image, en médiatisant aussi les aspects positifs.