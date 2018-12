Ligue des champions : quels résultats qualifieraient le PSG pour les 8es de finale ?

Ce qui signifie que le PSG peut théoriquement se qualifier en cas de match nul à Belgrade, mais seulement si Liverpool s’impose dans le même temps par au moins un but d’écart... Mais en marquant moins de quatre buts ! Dans le détail, si Liverpool s’impose 1-0, 2-1 ou 3-2, ou bien par plus d’un but d’écart, alors un nul qualifierait Paris. En revanche, si Naples perd à Liverpool sur le score de 4-3, 5-4, 6-5 et ainsi de suite, alors Paris serait éliminé même avec le point du match nul. Pourquoi cela ? Parce que, dans cette configuration, l’égalité serait parfaite, jusqu’à la différence de buts (9 points et 0), entre les trois équipes. Il faudrait donc compter les buts, et Naples devrait en marquer au moins trois pour dépasser le PSG.