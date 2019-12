Euro 2020 : un million de billets mis en vente ce mercredi

L'UEFA se met déjà en ordre de bataille. A sept mois du début de l'Euro 2020, et alors qu'il reste quatre places à répartir entre les 16 barragistes, l'instance européenne de football met en vente ce mercredi, à partir de 14h, un lot de près d'un million de places pour les supporters des 20 nations d'ores et déjà qualifiées, alors qu'1,5 millions de billets ont déjà été vendus l'été dernier. Au total, plus de trois millions de billets ont été mis à disposition pour l'Euro 2020, dont 82% sont alloués à tous les supporters.

Attention toutefois, notamment pour les supporters de l'équipe de France, ce lot est disponible à la vente seulement jusqu'au 18 décembre prochain. Ces billets concernent les phases de groupes à Copenhague, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublin, Glasgow, Saint-Pétersbourg, Munich, Rome et Londres, ainsi que les huitièmes de finale, les quarts, demies et la finale, qui aura lieu à Londres le 12 juillet prochain. Les billets pour les matchs de poules seront accessibles à partir de 30 euros pour Bakou, Bucarest et Budapest, et à partir de 50 euros dans les autres villes hôtes.