Euro 2020 : la Hongrie ou l'Islande, le dernier adversaire des Bleus connu le 12 novembre L'équipe de France pourrait retrouver l'Islande dans sa poule à l'Euro 2020. − JONATHAN NACKSTRAND / AFP

ADVERSAIRE - Reversée dans la poule "de la mort" de l'Euro, puisqu'elle défiera l'Allemagne et le Portugal, l'équipe de France connaîtra son troisième adversaire le 12 novembre prochain. Ce sera la Hongrie ou l'Islande.

Les Bleus voient l'horizon s'éclaircir peu à peu. Plus de dix mois après le tirage au sort de l'Euro 2020, reporté en juin 2021 en raison du Covid-19, l'équipe de France ne sait encore pas qui, en plus du Portugal et de l'Allemagne, l'accompagnera dans le très relevé Groupe F. Mais, après les barrages disputés jeudi 8 octobre, l'identité de cet adversaire mystère commence à se préciser. Il s'agira de la Hongrie ou de l'Islande, qui s'affronteront le 12 novembre prochain à Budapest sur un seul match. Pour continuer à rêver d'Euro, les Hongrois n'ont pas fait dans la demi-mesure face à la Bulgarie (1-3), avec des buts de Willi Orban (17e), Zsolt Kalmar (47e) et Nemanja Nikolics (75e). Georgi Yomov a sauvé l'honneur des Bulgares en fin de match (89e). Dans l'autre demi-finale, les Islandais ont, eux, pris le dessus sur la Roumanie (2-1), grâce à un doublé de Gylfi Sigurdsson (16e, 34e), pour obtenir le droit de jouer les "Mágikus Magyarok". Alexandru Maxim a réduit le score sur penalty (63e).

Plutôt une préférence pour l'Islande que pour la Hongrie ?

Cela ne fait clairement pas les affaires de la France, et par ricochet de l'Allemagne et du Portugal, puisqu'une victoire de la Roumanie dans la voie A aurait permis aux joueurs de Didier Deschamps d'hériter d'un barragiste issu de la voie D (Géorgie ou Macédoine du Nord), supposément plus abordable que l'un des deux adversaires qui se présentera finalement face à eux.

L'Islande, d'ailleurs, n'est plus qu'à un match de retrouver la compétition européenne, et donc les Bleus, quatre ans après son élimination par la France (5-2) en quarts de finale. Ce que les champions du monde pourraient plutôt voir d'un bon œil. Ils n'ont, en effet, jamais perdu en 15 matches face aux Islandais. Ils les ont même battus par deux fois lors des éliminatoires de l'Euro l'an passé (4-0, 0-1). De plus, en héritant des "Strákarnir okkar", les coéquipiers d'Hugo Lloris, qui affronteront déjà l'Allemagne à Munich, s'éviteraient un autre déplacement, à Budapest cette fois, pour jouer la Hongrie, chez elle.