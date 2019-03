France-Islande (4-0) : les trois points d’importance de la balade des Bleus

On l’avait laissé chafouin, nerveux, agacé contre ses partenaires qui ne le servaient pas assez vite, et bien, à son goût. On l’a retrouvé souriant, mobile, serein, taquin, audacieux même, comme sur la talonnade ayant lancé Antoine Griezmann sur le quatrième but, ou sa tentative du coup du foulard pour centrer avant le but de Giroud. On parle, évidemment, de Kylian Mbappé, buteur et double passeur décisif, lundi soir. Totalement libre de ses mouvements. En symbiose totale avec ses partenaires d’attaque.





Car à chaque permutation du Parisien, il y avait le travail de sape d’Olivier Giroud dans l’axe, et les courses de compensation, parfois de plus de 40 mètres, d’Antoine Griezmann. Lequel, buteur et passeur décisif (pour Mbappé) lui aussi, a encore fait la différence. "Vous (les médias) dites qu’on ne se trouve pas avec Kylian, mais c’est juste parce qu’on n’avait pas assez joué ensemble. Plus les matchs vont avancer, mieux on va se comprendre", a insisté l’attaquant de l’Atlético de Madrid après coup. Avant que Didier Deschamps n’y aille de son petit commentaire réjoui : "Quand je vois la complémentarité, notamment entre Kylian et Antoine... Ça s'appelle la complicité et ça vient avec le temps." Même pour un jeune homme aussi pressé que Kylian Mbappé, devenu lundi le plus jeune joueur à inscrire 12 buts en sélection depuis 1960 en Europe. Et ce n'est pas fini.