Erreur d'hymne lors de France-Albanie : le petit tacle moqueur d'Andorre avant de jouer les Bleus

C'est un couac dont l'écho ne cesse de résonner. Avant le match des Bleus face à l'Albanie (4-1) samedi soir, la sono du Stade de France a lancé l'hymne... d'Andorre, prochain adversaire de l'équipe de France mardi 10 septembre (à 20h45, en direct sur TF1), provoquant le mécontentement des joueurs, du staff et des supporters albanais. Et, loin d'apaiser les esprits, la bronca s'est intensifiée quelques instants plus tard lorsque le speaker a demandé pardon aux... Arméniens. La bonne bande-son retrouvée, le coup d'envoi a finalement pu être donné avec 7 minutes de retard. Mais cette méprise a failli virer à l'incident diplomatique, obligeant, Emmanuel Macron à présenter ses excuses à Edi Rama, le Premier ministre albanais.