Euro 2020 : les pays déjà qualifiés (et ceux qui peuvent encore l’être)

"L’important, c’est de participer", dit l’adage popularisé par Pierre de Coubertin. "Et donc de se qualifier", pourraient ajouter les sportifs de l’ère moderne, obligés d’en passer par une phase éliminatoire souvent plus compliquée qu’elle n’en a l’air, simplement pour avoir le droit de figurer dans une grande compétition internationale. Le Championnat d’Europe des nations (Euro pour les intimes) en est une, et les Bleus, on l’a vu, ont souffert pour composter leur billet pour la place finale, qui se tiendra du 12 juin au 12 juillets prochains.