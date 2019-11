Euro 2020 : tout ce qu’il faut savoir pour bien suivre (et comprendre) le tirage au sort

Non, puisque quatre équipes doivent encore passer par les barrages pour valider leur qualification. Des barrages qui, jusqu’alors, se tenaient un mois avant le tirage au sort et opposaient les meilleurs deuxièmes de groupe des éliminatoires mais qui, cette fois, se tiendront du 26 au 31 mars 2020 et opposeront, via des demi-finales et une finale (contre un simple aller-retour auparavant) des équipes issues (selon leur classement lors de la phase de groupes de l’automne 2018, et si elles ne se sont pas qualifiées via les éliminatoires) des quatre Ligues de la Ligue des nations.

Voici les affiches des demi-finales de chaque Ligue :

Demi-finales de la Ligue A : Islande-Roumanie et Bulgarie-Hongrie

Demi-finales de la Ligue B : Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord et Slovaquie - République d'Irlande

Demi-finales de la Ligue C : Écosse-Israël et Norvège-Serbie

Demi-finales de la Ligue D : Géorgie-Biélorussie et Macédoine du Nord - Kosovo

