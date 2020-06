Équipe de France : quel calendrier pour les Bleus d'ici la fin d'année ?

L'horizon se dégage pour les Bleus. Privée de matches depuis le 17 novembre en Albanie, en raison de la pandémie de Covid-19, qui a mis le monde du football sans dessus dessous, l'équipe de France en sait plus sur ce qui l'attend à la rentrée. L'UEFA, réunie en comité exécutif, a officialisé ce mercredi 17 juin les dates des futurs rendez-vous des sélections nationales, conservant ainsi en l'état les périodes pré-définies (septembre, octobre, novembre) pour les fenêtres internationales.

Ce sont ainsi pas moins de huit matches qui sont promis aux champions du monde d'ici la fin de l'année. En plus de leurs six rencontres de Ligue des nations contre la Suède, le Portugal et la Croatie, étalées sur trois mois, les joueurs de Didier Deschamps viennent de voir s'insérer, comme les autres nations, deux amicaux en octobre et novembre.