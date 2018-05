"Extrêmement aventureux" : les doutes d'un économiste du sport sur l'obtention des droits TV de la Ligue 1 par Mediapro

Si la croissance des prix des droits TV peut se justifier par "un effet Neymar, qui a ajouté un supplément d’attractivité de la Ligue de football française", la durabilité et la soutenabilité du contrat surprend le spécialiste. Selon lui, ce deal ne peut pas être rentable pour le groupe espagnol : "On est dans un contexte où, à plus de 700 millions d’euros, les deux diffuseurs actuels, Canal Plus et beIN Sports, perdent de l’argent tous les ans. Même pour cette somme, nous n’avons pas montré pour le moment, une désirabilité suffisante d’un point de vue sportif pour gagner de l’argent. En passant à 1,1 milliard d’euros, il paraît difficile de gagner de l’argent pour les détenteurs des droits TV."