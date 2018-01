Face à Dijon, le PSG fait le grand 8 et Cavani s'offre un record

Di Maria deux fois, Cavani et MBappé une fois, Neymar quatre fois : les attaquants du PSG ont fait monter la moutarde au nez des Dijonnais mercredi soir au Parc des Princes pour la 21e journée de Ligue 1. Le résultat est sans appel : 8-0 ! Il s'agit de la plus large victoire du club de la capitale cette saison et le deuxième plus gros carton de son histoire récente après le 9-0 infligé à Troyes le 13 mars 2016.





En inscrivant un but, Edinson Cavani est entré à titre personnel dans l'histoire du PSG. Il s'agit en effet de sa 156e réalisation sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues. Il rejoint ainsi Zlatan Ibrahimovic comme meilleur buteur du club. Nul doute qu'il devrait bientôt se retrouver seul en tête de ce palmarès interne.