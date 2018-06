Fair-play financier : l'UEFA devrait frapper, quel mercato pour le PSG ?

Le mercato d’été approche à grands pas et le PSG ne sait toujours pas sur quel pied danser concernant les grandes manœuvres qu’il prévoit au niveau de son effectif professionnel. Alors que les pistes se multiplient concernant certains postes clés à renforcer, les Rouge et Bleu sont sous la menace d’une sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et les dirigeants parisiens ne se font guère d’illusions concernant la décision finale de l’instance européenne de football, qui devrait intervenir dans le courant du mois de juin.





Selon L’Equipe, le club de la capitale pense en effet que l’UEFA va sans doute le sanctionner, notamment en raison de la pression exercée par plusieurs cadors européens tels que le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin. Les faits reprochés ? Une surévaluation de contrats de sponsoring, notamment celui concernant Qatar Tourism Authority (QSA). Selon le JDD, le PSG et l’UEFA se seraient accordés sur un compromis concernant l’évaluation de la valeur de ce contrat, qui serait inférieur aux 100 millions d’euros indiqués au départ.