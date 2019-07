Fair-play financier: l'UEFA trop "clémente" avec le Paris Saint-Germain ?

L’UEFA aurait-elle "fermé les yeux" dans le cadre du fair-play financier concernant le PSG ? Selon le New York Times, qui a révélé l’information mercredi après s’être procuré des documents internes au dossier, l’instance européenne, par le biais de la personne en charge de l’enquête, Yves Leterme, ancien Premier Ministre belge devenu directeur du contrôle financier des clubs auprès de l'UEFA, aurait fait preuve de clémence "volontaire" envers le club parisien, lors de la première instruction du dossier concernant la période 2015-2017, lors de laquelle le PSG a signé Kylian Mbappé et Neymar Jr.





Ainsi, le Portugais José Narciso da Cunha Rodrigues, ancien juge au plus haut tribunal européen et président du jury de l’UEFA, a reçu le rapport d’Yves Leterme en juin dernier sur son bureau, et aurait découvert que le Belge aurait sous-évalué les pertes du club parisien afin d’éviter une possible suspension en Ligue des champions et favoriser son blanchiment dans l’affaire. Selon Leterme, le PSG n'aurait enregistré une perte "de seulement 24 millions d'euros au cours de la période" étudiée.