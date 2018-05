Fair-play financier : si le PSG doit vendre, il préfererait se séparer de Mbappé plutôt que Neymar, selon le Times

En signant les deux plus gros transferts de l'histoire du football la même saison, le PSG avait déclenché les protestations de plusieurs gros clubs européens. Le Times ajoute que, si Mbappé partait, le Real Madrid et Manchester City pourraient être intéressés et sortir le chéquier.





Après le départ de Thiago Motta, qui était l'un des plus gros salaires de l'effectif parisien, le PSG pourrait également se séparer de Javier Pastore ou d'Hatem Ben Arfa.