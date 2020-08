De Suarez à Laporta, la galaxie du Barça réagit aux envies de départ de Messi AFP

DÉPART - La star argentine a indiqué ce mardi 25 août son souhait de quitter le club barcelonais. L'ancien joueur Carles Puyol et l'actuel Luis Suarez ont déjà réagi sur Twitter.

Il y a un an, il disait vouloir finir sa carrière au Barça. Et pourtant, ce mardi 25 août, Lionel Messi a fait savoir au club son souhait de le quitter, à un an du terme de son contrat. Plus qu'une envie de départ, Messi ne cherche-t-il pas à faire sauter le président du club Bartomeu avec lequel il entretient une relation compliquée ? Si certains spéculent déjà sur le coup de poker tenté par l'Argentin pour obtenir le départ de Josep Maria Bartomeu, cela reste un événement de taille dans le monde du football. Et l'annonce a déjà fait réagir la légende barcelonaise Carles Puyol. L'ancien capitaine du club a tenu à rendre hommage à son ex-coéquipier, lui adressant ce court message : "Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami".

Du soutien dans les vestiaires et ailleurs

Un hommage appuyé par Luis Suarez, actuel joueur du Barça, qui n'a pas hésité à commenter ce tweet de deux applaudissements. Pas très étonnant si l'on en croit les volontés de Ronald Koeman d'écarter l’Uruguayen pour la saison à venir. Selon la radio catalane RAC1, le nouvel entraîneur du club l'a contacté pour lui signifier qu'il n'entrait pas dans ses plans, le contrariant fortement. Signe que le potentiel départ de Messi n'est pas qu'une affaire sportive, les réactions vont bien au-delà du vestiaire. L'ancien président du club Joan Laporta, opposant notoire à la direction actuelle du club, s'est ainsi fendu d'un tweet pour demander la démission de son successeur Josep Maria Bartomeu et ainsi empêcher le départ de Leo. "Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver de la tourmente économique et sportive qu'ils ont créée", s'est-il indigné.

Autre réaction notable, celle du président de la Catalogne qui a acté le départ de la légende locale, le remerciant pour son parcours à Barcelone. "La Catalogne sera toujours votre maison. Merci beaucoup pour tout ce temps de bonheur et de football extraordinaire. Nous avons eu la chance de partager quelques années de nos vies avec le meilleur joueur du monde. Et un athlète noble. Nous ne vous oublierons jamais. Leo Messi, St. George's Cross", a écrit Quim Torra i Pla, dans un tweet accompagné d'une photo les représentant tous deux s'échanger une poignée de main. Un cliché probablement pris à l'occasion de la remise de la Croix de Sant Jordi, l'une des plus hautes distinctions civiles de Catalone, à Lionel Messi au mois de mai 2019.

