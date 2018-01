FC Barcelone : une clause inédite pour Messi en cas d'indépendance de la Catalogne

Depuis plusieurs mois, le sort de la Catalogne est au cœur des interrogations en Espagne mais également en Europe, la question de l'indépendance de la province étant plus que jamais d'actualité après des élections régionales remportées par les indépendantistes le 21 décembre dernier. Mis à part le spectre politique, l'avenir de la Catalogne interpelle également dans la sphère du football. Et a, semble-t-il, eu des incidences sur des négociations de contrat. Et pas n'importe lequel.





En effet, selon El Mundo, la superstar argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, aurait intimement lié son avenir au sein de la formation catalane à la question de l'indépendance de la Catalogne. "La Pulga" aurait ainsi inséré une clause spéciale dans son nouveau contrat, signé le 25 novembre dernier et qui court désormais jusqu'en juin 2021. Lionel Messi serait prêt à rester au Barça en cas d'indépendance de la région, mais seulement si le club intègre ensuite l'un des championnats majeurs du Vieux Continent.