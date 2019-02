FC Nantes : le projet du nouveau stade enterré après l'enquête pour fraude fiscale pesant sur le président Kita

Les Canaris ne quitteront pas La Beaujoire. Ce lundi 25 février, la Métropole nantaise a annoncé l'abandon du projet de nouveau stade privé, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. Une décision motivée par les soupçons de fraude fiscale pesant sur Waldemar Kita, le président et propriétaire du FC Nantes. "Au-delà des tensions, des oppositions et des interrogations que ce projet suscite, l'annonce d'une enquête préliminaire du parquet national financier visant la situation fiscale de M. Kita rend impossible la cession d'un terrain public à son profit", justifie la Métropole dans un communiqué publié à la mi-journée.





Celle-ci devait voter, en avril prochain, le principe de céder une parcelle de 9 hectares au FC Nantes pour permettre la construction d'une nouvelle enceinte de 40.000 places, devant accueillir notamment le Mondial de rugby 2023 et les JO 2024. Mais la situation fiscale personnelle du président et la perquisition surprise la semaine dernière par le PNF des bureaux nantais et parisiens du club, dans les laboratoires Vivacy, l'entreprise de l'homme d'affaires spécialisée dans la chirurgie esthétique, ont conduit la Métropole nantaise, présidée par Johanna Rolland, à déclarer "que le projet ne pourra, en tout état de cause, pas se dérouler dans les délais envisagés, ni dans un climat serein, quelles que soient les conclusions" de l'enquête.