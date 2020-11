EN DIRECT - Porto-Marseille : la dernière chance de l'OM ?

L'OM abat sa dernière carte. Après une entame ratée au Pirée, battus dans le temps additionnel par l'Olympiakos de Mathieu Valbuena (1-0), puis une correction reçue à domicile, contre Manchester City (0-3) la semaine passée, les Phocéens n'ont plus guère de choix. Sur le terrain du FC Porto, le club de cœur d'André Villas-Boas, le rêve européen de Marseille ne tiendra qu'à un fil. L'OM n'a "pas de marge de manœuvre, c'est la dernière chance", a assuré le capitaine olympien Dimitri Payet. L'objectif est de "prendre un point, si ce n'est plus". "C'est une de nos deux dernières chances", a nuancé son entraîneur.

Au-delà de compromettre son avenir en Ligue des champions, un revers contre "les Dragons", ce mardi 3 novembre (à 21h, en live commenté sur LCI), le troisième consécutif en un mois, ferait mauvais genre. Et pour cause : sept ans après avoir quitté la compétition sur un zéro pointé en phase de poules, le club de Franck McCourt risque une douzième défaite d'affilée en C1, ce qui serait un record, à égalité avec la série d'Anderlecht entre 2003 et 2005. "On ne veut pas entrer dans le côté négatif de l'histoire", admet "AVB", "mais pour rentrer dans ces records, positifs ou négatifs, il faut bien être qualifié dans cette compétition".