"J'ai eu beaucoup de chance" : après son infarctus, Casillas sort de l'hôpital sans savoir s'il pourra rejouer un jour

Iker Casillas va (beaucoup) mieux. Le gardien espagnol du FC Porto a quitté ce lundi l'hôpital portugais où il avait été admis mercredi 1 mai pour un infarctus survenu à l'entraînement et a reconnu que son avenir était incertain. "Je suis un peu ému mais je vais bien (...) J'ai eu beaucoup de chance", a-t-il déclaré aux médias qui l'attendaient devant l'hôpital privé de Porto où il a été soigné.





"Je dois me reposer pendant deux semaines ou peut-être deux mois, je ne sais pas. En vérité, cela m'est égal. L'important, c'est d'être ici. (...) Je ne sais pas comment sera l'avenir", a souligné au micro l'ancien joueur du Real Madrid et ex-capitaine de l'équipe d'Espagne, vêtu d'une chemise blanche et accompagné de son épouse, la journaliste Sara Carbonero.